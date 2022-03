Vespa in dono, funzionario a processo per corruzione

(red.) Una Vespa ricevuta in dono è oggetto di una vicenda giudiziaria in cui risulta coinvolto un funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Brescia, per il quale il pm ha richiesto una condanna a sette anni, diventati poi, con il rito abbreviato, quattro anni e 8 mesi per le accuse di corruzione e accesso abusivo a sistema informatico.

Protagonista della vicenda giudiziaria Giuseppe Basiricò, che, secondo l’accusa, si sarebbe fatto regalare dal commercialista Mauro Rigamonti la motocicletta in cambio di alcuni accessi al database del Fisco per girare al professionista alcune informazioni riservate.

Basiricò, 56anni, lunedì in aula per fornire la propria versione dei fatti, ha raccontato di avere compiuto una decina di verifiche con il terminale dell’Agenzia delle Entrate e ha giustificato l’acquisto dello scooter d’epoca (valore 1000 euro) attraverso una società riconducibile al commercialista.

Il funzionario era stato arrestato e posto ai domiciliari un anno fa, poi scarcerato dal Riesame e riabilitato dalla Cassazione che escluse i gravi indizi di colpevolezza con riferimento all’accesso abusivo al sistema informatico. La sentenza è attesa per il prossimo 25 marzo.

Altri due imputati, il commercialista Mauro Rigamonti e Gaetano Vitrano, 61enne funzionario della direzione provinciale dell’Inps, hanno scelto di andare a giudizio senza ricorrere all’abbreviato. Per loro le accuse sono di corruzione a favore di Basiricò, e, per Rigamonti, anche della corruzione di Vitrano che avrebbe acquistato un’auto di grossa cilindrata (del valore di 30mila euro), senza però averla pagata.