Salò, incidente nautico: in aula Kassen e Teismann

(red.) Sono stati chiamati a deporre questo venerdì, al tribunale di Brescia, i due turisti tedeschi alla sbarra per la morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani bresciani deceduti a seguito dell’incidente nautico avvenuto il 19 giugno dello scorso anno nelle acque del lago di Garda, a Salò.

Patrick Kassen e Christian Teismann sono apparsi in aula per dare la loro versione dei fatti di quella drammatica notte, davanti ai giudici che contestano loro l’omicidio colposo, l’omissione di soccorso ed il naufragio.

Presenti in aula anche le famiglie dei ragazzi deceduti e decine di amici di Greta e di Umberto.

Kassen ha dichiarato di essere al volante del motoscafo Riva Aquarama al momento dell’incidente e i rilievi scientifici sul mezzo nautico hanno rilevato la sua presenza, oltre a quella di un “Ignoto1” cui non è stata attribuita una paternità. Teismann, infatti, il proprietario dell’imbarcazione che si è scontrata con il gozzo dei due ragazzi, non ha voluto sottoporsi nè all’alcoltest (nei momenti successivi al sinistro) nè all’esame del Dna.

Nel corso dell’ultima seduta, lo scontro tra periti sulla velocità tenuta dal motoscafo aveva prodotto una divergenza tra la tesi sostenuta dalla procura, ovvero che il Riva procedesse ad una velocità sostenuta, 20 nodi, oltre il limite consentito, e quella del perito della difesa dei due tedeschi che ha rilevato che sussisterebbe “un margine di errore del 20%” tra le risultanze della pubblica accusa e quelle effettive. Per il consulente della difesa il motoscafo procedeva invece “tra 7,8 e 9,5 nodi, ed è stata erroneamente calcolata in 20 nodi”.