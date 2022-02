Processo Ubi Banca, la Procura impugna la sentenza di assoluzione

(red.) La procura di Bergamo ha impugnato la sentenza emessa lo scorso 8 ottobre dal Tribunale orobico nel processo Ubi Banca, riguardante presunte irregolarità nella gestione di Ubi prima della fusione con Intesa Sanpaolo e arrivata dopo tre anni di udienze. In primo grado il collegio giudicante (presidente Stefano Storto, a latere Andrea Guadagnino e Maria Beatrice Parati) ha assolto 30 dei 31 imputati. La Procura aveva chiesto 26 condanne e quattro assoluzioni.

Unica condanna a 1 anno e 7 mesi per Franco Polotti. Le motivazioni della sentenza sono state rese pubbliche in gennaio. Nel processo erano coinvolti nomi illustri della finanza bresciana e bergamasca: l’appello si terrà a Brescia.

Giovanni Bazoli ex presidente di Intesa Sanpaolo, per esempio, è stato assolto per il reato di ostacolo all’autorità di vigilanza «perché il fatto non sussiste» e per il reato di illecita influenza in assemblea in relazione all’assemblea di Ubi Banca del 20 aprile 2013 «per non aver commesso il fatto». Per lui il pm Paolo Mandurino aveva chiesto 6 anni e 8 mesi.

L’ex consigliere delegato di Ubi Banca Victor Massiah è stato assolto dall’accusa di ostacolo all’autorità di vigilanza perché «il fatto non sussiste» ed è stato prosciolto dall’accusa di illecita influenza in assemblea per intervenuta prescrizione. L’ex presidente del consiglio di sorveglianza Andrea Moltrasio e l’ex presidente del consiglio di gestione Emilio Zanetti sono stati assolti nel merito da entrambe le accuse: «perché il fatto non sussiste» dal reato di ostacolo all’autorità di vigilanza e «per non aver commesso il fatto» dal reato di illecita influenza in assemblea.

Mandurino aveva chiesto per Massiah una condanna a 5 anni di reclusione, per Moltrasio a 5 anni e 10 mesi e per Zanetti a 5 anni e 10 mesi con una multa di 10mila euro. Per tutti gli imputati, alla luce della prescrizione del reato di illecita influenza in assemblea, il pm in fase di replica aveva chiesto una riduzione di 6 mesi delle richieste di condanna.