Non fu rapimento, 30 mesi per lesioni e violenza privata

(red.) Una condanna a 30 mesi per Jonathan Satta, il 25enne di Pompiano (Brescia) alla sbarra per avere, secondo l’accusa che aveva chiesto 3 anni di reclusione, sequestrato e costretto la ex fidanzata a camminare nuda nei boschi di Vestone, in Vallesabbia.

Il tribunale di Brescia ha stabilito che sussistono i capi di imputazione di lesioni e violenza privata ma nè quello di sequestro nè quello di violenza per averla costretta a vagare nei boschi senza vestiti come atto di “punizione” per un presunto tradimento.

Nel corso del dibattimento processuale la ragazza aveva poi smentito la sua prima versione, negando di essere stata privata della libertà, affermando che avrebbe potuto scendere in qualsiasi momento dal furgone dove venne caricata a forza (c’è un filmato della videosorveglianza che riprende la scena) e di avere dichiarato il falso ai carabinieri in quanto temeva di essere lasciata dal giovane.

La posizione della donna, di una decina di anni più vecchia, è ora al vaglio della Procura, così come quella della madre, per valutare l’ipotesi di falsa testimonianza.

Secondo la difesa del 25enne, la fidanzata avrebbe potuto scendere in qualsiasi momento dal furgone su cui era stata caricata a forza (le immagini della videosorveglianza hanno ripreso la scena), poichè non era minacciata con armi, nè legata. Le motivazioni della sentenza entro 30 giorni.