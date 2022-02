Collebeato, spari allo Sprar: testimoni in aula

(red.) Nuova tappa del processo per i colpi di pistola sparati all’indirizzo del centro Sprar di Collebeato, nel bresciano.

Alla sbarra, per l’episodio avvenuto il 31 maggio del 2020, due dei cinque imputati (Daniel Feraboldi e Pietro Salucci) per la sparatoria contro l’appartamento in cui erano ospitati alcuni richiedenti asilo.

I restanti tre imputati (Adriano Raccagni, Rolando Bonassi e Alan Danesi) affronteranno il rito abbreviato.

Raccagni, 52 anni, avrebbe fornito l’arma al 51enne Bonassi, che avrebbe materialmente sparato verso lo Sprar, mentre Danesi è accusato di avere accompagnato gli amici a Collebeato per effettuare l’azione intimidatoria. Andranno a dibattimento, invece, il 25enne Daniel Feraboldi e Pietro Salucci.

Secondo un testimone, ascoltato in tribunale nella giornata di giovedì, il pomeriggio precedente l’agguato, sarebbe scoppiata una lite tra il gruppetto di cinque bresciani, gravitanti nell’area ultras e alcuni stranieri, presumibilmente per questioni di spaccio di droga.

Due le testimonianze degli ospiti della struttura, attualmente irreperibili, che sono state messe a verbale.

Il dibattimento è aggiornato al prossimo 4 ottobre.