Finse sequestro: Alessandro Sandrini in aula a Roma

(red.) Ha preso il via, a Roma, l’udienza preliminare che vede imputato, con l’accusa di “simulazione di reato” e “e concorso in tentata truffa” (con altre otto persone) il bresciano Alessandro Sandrini, rapito in Turchia nell’ottobre del 2016 e rilasciato in Siria nel maggio del 2019.

Secondo l’accusa Sandrini, avrebbe “simulato, accettando di recarsi in Turchia ed ivi scomparire per alcuni mesi, il proprio sequestro di persona poi in realtà effettivamente verificatosi ad opera proprio di coloro che lo avevano indotto a recarsi in Turchia per porre in essere un sequestro fittizio”.

Per il tribunale di Roma, l’imprenditore 36enne di Folzano, insieme con otto complici, avrebbe finto un sequestro ad opera di terroristi siriani per intascare il riscatto da un milione di euro pagato dalla Farnesina.

L’uomo venne poi realmente rapito nel 2016, tenuto sequestrato per tre anni in Turchia, ad opera delle bande armate della zona, e poi liberato.

Insieme con Sandrini sono chiamate alla sbarra otto persone ritenute i componenti della banda che avrebbe organizzato il finto sequestro: tra queste anche un altro bresciano, Alberto Zanini, 55enne di Collio, già in carcere a Ferrara e considerato dagli inquirenti uno dei “registi” dell’operazione fittizia di Sandrini e di quella di Sergio Zanotti, originario di Marone, di cui si erano perse le tracce in Turchia nel maggio del 2016 e poi liberato in Siria tre anni dopo.

Imputati anche Olsen Mitraj albanese residente a Gussago, Fredi Frokkai, albanese residente a Flero e Hashad Ibrahim Hashem Mohamed, egiziano residente a Brescia. Sono accusati di sequestro di persona ai fini di terrorismo. L’udienza preliminare è stata aggiornata al 3 marzo. le altre udienze il 9 e 11 marzo.