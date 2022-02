Salò, incidente nautico: “Il gozzo era alla deriva”

(red.) In un processo, è cosa nota, ciascuna delle due parti contrapposte presenta la propria verità. Nel caso del dibattimento in aula per l’incidente nautico avvenuto nelle acque del Garda a Salò lo scorso 19 giugno e in cui persero la vita Greta Nedrotti, 25 anni ed Umberto Garzarella, 37 anni, a contrapporsi sono le verità dei due investitori, i turisti tedeschi Patrick Kassen e Christian Teismann, chiamati a rispondere delle accuse di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio, e quella del pubblico ministero, a sostegno delle famiglie dei due giovani bresciani morti nell’impatto tra il motoscafo Riva Aquarama dei due manager e il gozzo di legno di Umberto.

E se, nell’udienza che si è svolta lunedì al tribunale di Brescia, il perito della difesa ha presentato la propria relazione tecnica sull’incidente, sostenendo che il Riva non viaggiava alla velocità di 20 nodi come invece sostenuto dall’accusa, sotto la lente è stato messo il gozzo di legno, speronato dal motoscafo.

Secondo gli avvocati dei due tedeschi, infatti, il Riva, come sottolineato dall’ingegnere Massimo Gronda, consulente di parte, non viaggiava alla velocità di 20 nodi poichè nella rilevazione eseguita dalla Guardia costiera non si sarebbe tenuto conto del “margine di errore”, dal perito valutato in un 20%.

Per Gronda, inoltre, nelle immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede un mezzo impattare con il gozzo di Greta ed Umberto, non è possibile acclarare con certezza che si trattasse proprio del motoscafo dei due manager, affermando che “Mi sarei espresso in modo dubitativo”.

Non solo, secondo la perizia “è manifestamente errato sostenere che il gozzo è nel fascio di luce. Il gozzo non è mai rientrato nelle luci del Riva se non per frazioni di secondi. Molto probabile che luci puntassero in direzione diversa fino a poco prima della collisione”. Con la conclusione che, secondo Gronda, il gozzo “stava navigando alla deriva”.

Una ricostruzione che ha fortemente amareggiato i familiari delle vittime: Enzo Garzarella, profondamento turbato dopo la deposizione del perito di parte, ha preferito lasciare l’aula.

Il consulente dell’accusa, il capitano Diego Ammirati, ha affermato che “la luce bianca del gozzo funzionava perché il filamento era integro”, specificando che “se non si vede in tutta la ripresa è perchè qualcuno sulla barca potrebbe averla coperta”.

Inoltre, per il perito dell’accusa, l’imbarcazione di Umberto “non era alla deriva”, ma “in scarroccio”, ovvero “spostata dal vento e non stava violando la normativa regionale”. La prossima udienza è fissata 25 febbraio, con l’audizione dei due imputati.