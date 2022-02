Rezzato, al campo nomadi per vendere l’orologio: rapinato

(red.) Aveva pattuito la vendita del suo prezioso orologio per una cifra di 15mila euro e all’annuncio di vendita aveva risposto un uomo che si era dichiarato interessato all’acquisto. Quindi l’appuntamento per la compravendita, nei pressi del campo nomadi di Rezzato, nel bresciano, dove il presunto acquirente aveva poi, secondo l’accusa, estratto una pistola e minacciato il venditore che era scappato, abbandonando il prezioso oggetto.

I fatti risalgono alla fine del 2017 ed il processo che vede imputato un nomade, già in carcere per altri reati, con una condanna definitiva da scontare fino al 2027, si è svolto martedì 8 febbraio al Palagiustizia di Brescia. L’uomo è accusato di rapina aggravata: durante l’udienza preliminare aveva versato alla presunta vittima 4500 euro come provvisionale per quella che il nomade ha definito una truffa e non una rapina.

Secondo quanto ricostruito, l’autotrasportatore 40enne che voleva vendere l’orologio, dopo il mancato affare, aveva denunciato ai carabinieri l’accaduto. Poco dopo era stato ricontattato dal nomade che gli proponeva un acquisto per 6500 euro, soldi che, però, non sarebbero mai arrivati.

La prossima udienza è stata fissata per il 24 maggio.