Allenava i suoi cani alla lotta con i cinghiali: 41enne a processo

(red.) Utilizzava i cinghiali come avversari per far allenare i suoi cani, esemplari di dogo argentino, al combattimento.

Come “arena” per il training degli animali sfruttava (nottetempo) il parco del Ticino, una zona dove gli animali selvatici abbondano.

Un’attività che veniva pure pubblicizzata sul profilo Facebook dell’uomo, un pluripregiudicato 41enne di Manerba del Garda, nel Bresciano, finito a processo con le accuse di maltrattamento di animali e di allevamento e addestramento di cani per i combattimenti.

Contravvenendo alla normativa, il 41enne tagliava coda ed orecchie ai cani e li addestrava al combattimento. Gli episodi contestatigli dai carabinieri forestali risalgono al 2017.

Gli inquirenti, a partire da quella data, seguendo le attività pubblicate sui social e, anche, attraverso appostamenti, hanno scoperto che l’uomo si vantava di custodire un cinghiale in casa, per farlo combattere con i dogo argentini.

Non solo, il 41enne avrebbe fatto ricorso anche alle cure di un veterinario quando uno dei suoi cuccioli riportò una ferita inferta da un ungulato. Attraverso il tracciamento dei suoi spostamenti, gli uomini dell’Arma avrebbero quindi ricostruito le incursioni notturne in zone infestate dai cinghiali.

Lunedì 7 febbraio si è aperto il processo a carico del 41enne, nel quale la Lav, Lega antivivisezione, si è costituita parte civile.