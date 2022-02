Brescia, ricatto sessuale al prete: chiesti 8 anni di carcere

(red.) Una squallida vicenda di sesso e ricatti quella avvenuta a Brescia con protagonista un sacerdote e un gruppo di giovani finiti alla sbarra per avergli estorto 170mila euro in cambio del silenzio.

Questi i fatti: nell’autunno del 2020, cinque giovani di etnia rom avrebbero, secondo l’accusa, estorto del denaro ad un sacerdote bresciano sulla sessantina, parroco in città, dopo averlo “sedotto” e ripreso con il cellulare mentre compiva atti sessuali con uno di loro, un 22enne che ha poi iniziato a chiedergli denaro per comprare il silenzio sull’episodio.

Il prete ha così iniziato a pagare finchè la cifra versata ai giovani presunti ricattatori è arrivata a toccare quota 170mila euro. Disperato ed indebitato, il religioso si è quindi rivolto alla Polizia Locale ed è partita l’inchiesta che ha portato ad indagare i cinque giovani romeni. Due di questi sono stati arrestati, altre due risultano invece ancora irreperibili, un quinto è malato di Covid e comparirà prossimamente in aula.

Il magistrato Alessio Bernardi ha chiesto 8 anni di carcere per uno di loro, mentre, per gli altri tre, il rinvio a giudizio.

Il denaro versato dal prete? Sparito e mai restituito, sebbene la Procura abbia fatto richiesta di rogatoria internazionale per cercare di recuperarlo.