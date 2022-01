Caso Bozzoli, l’imprenditore bruciato nel forno? Disposta perizia

(red.) «Dica il perito quale sia l’effetto termico di un corpo umano a contatto con un bagno di metallo fuso. Dica inoltre se è possibile in termine di compatibilità l’introduzione di un corpo umano delle caratteristiche di Mario Bozzoli nel forno della ditta Bozzoli srl».

E’ ripreso mercoledì mattina al tribunale di Brescia il processo per la morte di Mario Bozzoli, l’imprenditore 50enne di Marcheno, misteriosamente scomparso l’8 ottobre 2012 dalla fonderia di cui era contitolare a Marcheno, in Vallesabbia.

La Corte d’Assise di Brescia ha conferito al medico legale Camilla Tettamanti l’incarico di fare luce sull’ ipotesi che il corpo di Bozzoli, per il cui decesso è alla sbarra il nipote Giacomo, unico imputato, possa essere stato gettato, dopo il presunto omicidio, nel forno della fonderia.

Per la procura l’imprenditore sarebbe stato colpito ed ucciso nella zona degli spogliatoi, quindi il corpo caricato in auto dal nipote e fatto sparire, forse bruciandolo nella fonderia. Tuttavia, sul mezzo a disposizione di Giacomo non sono state rinvenute tracce riconducibili allo zio.

L’ipotesi che il cadavere possa essere stato fatto sparire all’interno della fonderia è riemersa dopo essere stata inizialmente messa da parte a seguito della deposizione di un perito, Giorgio Portera, genetista forense e consulente di parte civile, il quale aveva dichiarato che un corpo bruciato in un forno avrebbe potuto non lasciare tracce di Dna così da lasciare aperta la strada che il cadavere potesse essere stato “cancellato” in questo modo.

Di diverso avviso, invece, il consulente della difesa, Giancarlo Farina, il quale ha effettuato una prova (“in piccolo”) con carne ed ossi di maiale gettate in un forno avente la stessa temperatura di quello della fonderia Bozzoli, rilevando che il risultato ha portato alla produzione di fumo nero, odore e fuliggine.

Tutti elementi che non sarebbero stati accertati dalle investigazioni effettuate.

Il tribunale ha così disposto una “perizia avente ad oggetto la tipologia della reazione chimica provocata sul corpo umano da una fonte termica costituita da un bagno di metallo. Questo al fine di valutare la compatibilità di un’eventuale soppressione del corpo della vittima all’interno del forno della fonderia Bozzoli”.