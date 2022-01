Salò, incidente nautico: “Quattro secondi per evitare l’impatto”

(red.) L’Aquarama Riva che travolse ed uccise Greta Nedrotti, 25 anni, e Umberto Garzarella, 36 anni, nelle acque del lago di Garda, a Salò (Brescia) lo scorso 19 giugno, viaggiava ad una velocità quattro volte superiore al consentito (oltre 19 nodi all’ora), ma sarebbero bastati quattro secondi per sterzare di pochi gradi, oppure per decelerare così da evitare l’impatto con il gozzo su cui si trovavano i due giovani. Quaranta metri che avrebbero fatto la differenza tra vita e la morte.

Questo secondo la relazione del consulente della Procura di Brescia, ascoltato nel corso dell’udienza che si è svolta venerdì 14 gennaio a carico dei due imputati, i turisti tedeschi Patrick Kassen (che ha ammesso di essere alla guida del motoscafo) e Christian Teismann, proprietario del natante.

A stendere la relazione tecnica sulla dinamica dello scontro tra barche il capitano Diego Ammirati, il quale, in aula, ha illustrato la situazione che si presentava quella sera sia per il Riva dei due manager tedeschi, sia per Greta ed Umberto: il gozzo viaggiava verso San Felice, con la luce bianca in testa d’albero accesa, visibile a due miglia di distanza.

Il motoscafo, dotato di luci di direzione rossa e verde e di un fanale bianco centrale, invece, aveva le luci di posizione visibili a 11 metri di distanza: data la velocità a cui viaggiava, il natante era leggermente inclinato, non consentendo la massima visibilità delle stesse.

Cosa significa? Che se il gozzo poteva essere avvistato da tre chilometri e mezzo e consentire, quindi, quella frenata o virata che avrebbe potuto evitare l’impatto, Umberto e Greta avrebbero invece avuto un solo secondo per poter effettuare qualsivoglia manovra.

“In condizioni normali”, ha spiegato il consulente della Procura, Kassen e Teismann avrebbero avuto il tempo per rallentare o virare.

E proprio su queste “condizioni normali” si è basato il dibattito in aula: sono stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui un cliente del ristorante di San Felice, il quale, la sera del 19 giugno, prima che si verificasse l’incidente, cenò con i due tedeschi: l’uomo ha riferito di aver visto i due manager arrivare al locale già ubriachi e che i due amici si erano poi allontanati nelle stesse condizioni di alterazione alcolica.

Un altro teste, Christian Casali del Nucleo investigativo dell’Arma, dall’analisi dei cellulari dei due imputati, ha trovato alcune foto che ritraevano i due turisti mentre brindavano ed un messaggio nel quale una persona rispondeva a Kassen riprendendolo perchè, dalla foto a lei inviata, sarebbe stato evidente che i due avevano bevuto parecchio.

Il processo è stato aggiornato al 2 febbraio per il confronto tra consulenti, mentre i due imputati saranno sentiti il prossimo 14 febbraio.