Salò, incidente nautico: Teismann in aula per la prima volta

(red.) Per la prima volta in aula, nel processo che lo vede coimputato (insieme con l’amico Patrick Kassen) per la morte di Greta Nedrotti e Umberto Garzarella, i due giovani bresciani deceduti nell’incidente nautico dello scorso 19 giugno nelle acque del lago di Garda a Salò (Brescia), anche Christian Teismann, manager tedesco 52enne, che fino ad ora, non aveva partecipato alle udienze. L’uomo è accusato di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio.

Il 52enne, proprietario del motoscafo Riva che speronò il gozzo su cui si trovavano i due giovani, nel corso delle indagini aveva rifiutato gli accertamenti relativi ad alcoltest e prelievo del Dna.

Ad ammettere di essere alla guida della potente imbarcazione era stato Kassen che era stato arrestato e sottoposto alla misura dei domiciliari.

Sempre rimasto a margine della vicenda, Teismann, lo scorso dicembre, ha incontrato Enzo Garzarella, il papà di Umberto, facendo visita alla tomba di nel giorno in cui il figlio avrebbe compiuto 37anni.

La testimonianza dei due imputati è prevista per il prossimo 2 febbraio.