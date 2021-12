Milzano, chiesto l’ergastolo per il marito di Susy

(red.) Durissima la richiesta del pm nei confronti di Gianluca Lupi, il 42enne di Milzano che, l’8 maggio 2020 uccise la moglie Zsuzsanna Mailat, 39 anni: ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato.

L’omicidio era avvenuto in casa: la 39enne era stata uccisa a coltellate dal compagno dal quale si stava separando.

Ad assistere al brutale assassinio la figli maggiore che era scappata in strada chiedendo aiuto. Il primo ad arrivare nell’abitazione teatro del massacro era stato il sindaco del paese della Bassa Bresciana, Massimo Giustiziero il quale aveva incontrato Lupi sulla soglia, che, mentre si stava accendendo una sigaretta, gli aveva confessato di avere ucciso Susy, senza però riuscire a dare una motivazione al gesto.

E proprio di “Black out” mentale aveva parlato, nel corso della precedente udienza il consulente della difesa, Giuseppe Rossi, secondo cui l’imputato era incapace di volere al momento del fatto. La gelosia morbosa che l’uomo aveva manifestato nei confronti della moglie era scattata dopo avere vista la donna in pizzeria, in compagnia di un uomo.

A questa si era aggiunto il timore di perdere i bambini, poichè “Susy”, di origini rumene, aveva chiesto la separazione. E, a ciò, si aggiunge il periodo di lockdown, che avrebbe acuito i conflitti in una convivenza forzata, e avrebbe portato l’uomo, secondo lo psichiatra, ad assumere un atteggiamento sempre più improntato al controllo e alla verifica dei comportamenti e degli spostamenti della moglie, addirittura conteggiando i km percorsi in auto dalla stessa.

I figli della coppia, dopo la tragedia, sono stati affidati a tre diverse famiglie.

In giornata è attesa la sentenza.