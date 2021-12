Prevalle, morte di Sara Comaglio, assoluzione bis per il dirigente Anas

(red.) Assolto anche in Appello Massimo Castiglioni, funzionario dell’Anas che all’epoca dell’incidente stradale costato la vita, nel 2012 a Sara Comaglio, agente della polizia locale di Gussago, dirigeva il comparto cui afferiva anche la statale 45bis a Prevalle, nel bresciano, nel tratto all’altezza del sottopasso allagato in cui ebbe il tragico sinistro la 22enne.

In primo grado era stata chiesta per il dirigente una condanna a un anno e mezzo, ma venne assolto per non aver commesso il fatto. L’ipotesi di reato formulata era quella di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme della disciplina stradale.