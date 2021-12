Salò, incidente nautico: i due tedeschi verranno sentiti in aula

(red.) E’ ripreso, nella mattinata di giovedì 16 dicembre, il processo per la morte di Greta Nedrotti, 25 anni, ed Umberto Garzarella, 37, i due giovani bresciani morti nell’incidente nautico avvenuto lo scorso giugno a Salò, nelle acque del Garda.

In aula era presente solo uno dei due turisti tedeschi imputati: Patrick Kassen, mentre l’amico Christina Teismann era assente, come nella prima udienza che si è tenuta il 10 novembre.

Vietato l’ingresso in aula a fotografi e videoreporter.

I due manager tedeschi sono accusati di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio. Le difese dei due uomini hanno annunciato che gli imputati verranno ascoltati in aula.

Nel corso del dibattimento il Comune di Salò ha ritirato la richiesta di costituirsi come parte civile poichè, nel frattempo, ha siglato un accordo extragiudiziale con l’assicurazione dei due manager che verserà nella casse dell’amministrazione gardesana una cifra tale da poter acquistare un dispositivo di sicurezza per il monitoraggio della navigazione di cui verrà dotata la Guardia Costiera. Accolta la richiesta di costituzione come parte civile della Comunità del Garda.

Sentito il comandante del nucleo operativo dei carabinieri di Salò, Fabrizio Cosimo il quale ha riferito che la mattina successiva all’incidente nautico, quando i carabinieri entrarono nella camera d’albergo dei due imputati, sentirono un forte odore di alcol.

Affermazione che, come ha rilevato la difesa dei due tedeschi non è stata messa a verbale dagli uomini dell’Arma, ma che il comandante Cosimo ha detto di avere ricordato solo nel momento della testimonianza in aula.

Il comandante ha anche riportato come, mentre Kassen si è sempre dimostrato collaborativo, Teismann avrebbe invece mostrato insofferenza per gli accertamenti in corso, rimettendosi a letto e chiedendo di voler parlare con “la moglie e le autorità tedesche”.