Operaio morto sulla Brescia-Edolo: in tre a processo

(red.) Sono quattro gli imputati nel processo per la morte di Nicola Franchini, il 34enne di Iseo rimasto ucciso a Rodengo Saiano, lungo la linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo, mentre stava lavorando con due colleghi allo spostamento di un pianale, che, rovesciandosi, fece cadere le traversine in ferro che travolsero il 34enne, uccidendolo sul colpo.

A distanza di cinque anni dal tragico infortunio sul lavoro, davanti al Gup sono comparsi gli operai Sperandio Barcellini, Francesco Fusari, Antonio Verro, consigliere delegato di Ferrovie Nord, in qualità di datore di lavoro della vittima, e Marco Barra Caracciolo, di Trenord. I primo ha chiesto il patteggiamento ad un anno e 8 mesi di reclusione (pena sospesa), gli altri tre preferiscono discutere l’udienza preliminare. L’accusa, per tutti, è di omicidio colposo.

L’udienza è stata rimandata al prossimo 11 febbraio.