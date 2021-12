Morta per overdose, chiesta assoluzione per Paloschi

(red.) L’accusa ha chiesto 12 anni di carcere, per omicidio preterintenzionale, a carico di Michael Paloschi, 33enne accusato di avere iniettato la dosa fatale di eroina a Francesca Manfredi, morta nell’agosto del 2020.

Per la difesa dell’uomo, rappresentata dall’avvocato Valeria Cominotti, invece, non vi è prova che sia stata l’eroina assunta dalla 24enne di Fornaci ad essere la causa determinante il decesso, visto che la ragazza, nelle ore precedenti, aveva assunto diverse sostanze e bevuto alcolici. Inoltre, secondo il legale, Paloschi avrebbe offerto la dose di eroina alla ragazza, consenziente, senza la volontà di uccidere. Il legale ha quindi chiesto l’assoluzione per il proprio assistito nel processo che si sta svolgendo con il rito abbreviato.

La sentenza è attesa per il prossimo 10 gennaio, in cui verranno emessi i responsi anche per gli altri imputati (sei), a vario titolo, con pene richieste che vanno 10 mesi ai 7 anni.