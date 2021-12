Giacomo Bozzoli in aula: “Sono innocente. Dirò solo la verità”

(red.) “Dirò la verità, perchè sono innocente. Dirò solo la verità”. Con queste parole Giacomo Bozzoli ha iniziato la sua deposizione nel corso del processo davanti alla Corte d’Assise di Brescia in cui è imputato di omicidio volontario e distruzione di cadavere per la morte dello zio Mario, svanito nel nulla l’otto ottobre 2015.

“Tutti dicono che io e mio zio non avevamo buoni rapporti, ma chissà come mai nessuno ha mai visto litigare me e mio zio. Non c’è mai stata nessuna lite con mio zio, lo devo solo ringraziare perché mi ha insegnato a lavorare” ha detto Giacomo Bozzoli rispondendo alle prime domande dei pm. “Ho salvato il nome di mio zio sul cellulare come “merda” per due mesi e poi ho messo zio Mario. È stata una bambinata ma non era associata a mio zio Mario, ma è quello che lui mi diceva quando pesava il materiale. Diceva che c’era dentro tanta merda”.

“Mai nessuna lite con lo zio”, ha ribadito il 35enne, che si è difeso dalle accuse lanciate nelle udienze precedenti dalla zia Irene Zubani, moglie di Mario Bozzoli, che, il giorno successivo alla misteriosa scomparsa del marito, aveva subito puntato il dito contro il nipote e da quelle dell’ex fidanzata, Jessica Gambarini, la quale avrebbe riferito di un presunto piano omicidiario che le era stato rivelato da Giacomo durante la loro relazione. Parole definite dall’imputato come “un film su Sky” e ritenute una vendetta nei suoi confronti.

Giacomo ha anche affermato di chiedersi, da sei anni, che fine abbia fatto lo zio, rivelando di essere rimasto “perplesso” dal suicidio dell’operaio Giuseppe Ghirardini.

Sul banco dei testimoni sono chiamate 200 persone, molte delle quali in comune tra difesa ed accusa.

Sotto la lente dei magistrati il nodo degli orari in cui sarebbe stato commesso l’omicidio: 11 minuti, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, lasso di tempo in cui Bozzoli sarebbe stato ucciso e poi fatto sparire, presumibilmente nel forno di fusione dell’azienda. Ma le testimonianze di altri due ex addetti alla fonderia, Oscar Maggi e Aboagye Abu Akwasi (prima indagati e la cui posizione è stata successivamente archiviata), smentirebbero le tempistiche del presunto omicidio.

Così come in contrasto le due perizie svolte sul contenuto del forno fusorio di Marcheno: l’anatomopatologa forense Cristina Cattaneo, con il suo team, dopo un lavoro di analisi sui resti trovati nel forno, ha escluso l’ipotesi del cadavere gettato nel forno dell’azienda, anche se, nel corso dell’ultima udienza del 17 novembre, questa ipotesi è riaffiorata, in base alla consulenza del genetista forense Giorgio Portera secondo cui, che a causa dell’alta temperatura dei forni, è plausibile non trovare tracce di Dna.