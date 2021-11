Omicidio via Lombroso, udienza rinviata per Gozzini

(red.) Assolto in primo grado perché ritenuto incapace di intendere e volere per un vizio totale di mente legato ad un delirio di gelosia che lo aveva portato, il 3 ottobre del 2019, a uccidere la moglie Cristina Maioli, per Antonio Gozzini, 80 anni, si è aperto il processo di secondo grado.

L’anziano uccise la moglie 63enne a coltellate, colpendola anche con un mattarello, mentre dormiva nel loro appartamento di via Lombroso a Brescia, tentando poi di togliersi la vita.

Secondo i periti di parte (procura e difesa) Gozzini era affetto da delirio di gelosia mentre per i tecnici della ex parte civile, ovvero dei familiari della donna, i quali nel frattempo sono usciti dal processo dopo avere ottenuto il risarcimento, gli accertamenti clinici effettuati sulla psiche dell’uomo non sarebbero sufficienti a stabilire la capacità (o meno) dell’ottantenne al momento dell’omicidio.

La procura ha così disposto ha disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale.

L’anziano si trova attualmente nella Rems (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza, strutture residenziali sanitarie destinate ad accogliere, su provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, persone con disturbi mentali, autori di reato, nei cui confronti sia stata disposta la misura di sicurezza detentiva) di Castiglione delle Stiviere, nel mantovano.

L’udienza è stata rinviata al 21 gennaio, data in cui è attesa la sentenza di Appello.