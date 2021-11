Salò, morte di Greta e Umberto: in aula il 10 novembre

(red: ) Proseguiranno in maniera distinta, nelle aule del tribunale, i percorsi giudiziari dei familiari di Greta Nedrotti e di Umberto Garzarella, i due giovani morti nel tragico schianto nautico a Salò, lo scorso 19 giugno.

Il processo che vede imputati due turisti tedeschi, Patrick Kassen e Christian Teismann, i quali, a bordo di un motoscafo riva Aquarama travolsero ed uccisero i due ragazzi che si trovavano su un gozzo, inizierà il 10 novembre. I due imputati devono rispondere di omicidio colposo, omissione di soccorso e naufragio.

In aula, come parti offese ci saranno solamente i genitori di Greta perchè la famiglia di Umberto ha deciso di non costituirsi parte civile, preferendo non sottoporsi, come ha spiegato il loro legale, Raimondo Daldosso, alla sofferenza di ripercorrere le fasi che hanno portato alla morte del figlio, ma presentando una memoria scritta per chiedere al giudice di valutare attentamente i comportamenti degli imputati.

La famiglia Garzarella sta procedendo in via extragiudiziale il risarcimento del danno con l’assicurazione del natante di proprietà di Teismann, che era sull’imbarcazione, ma non alla guida, secondo quanto testimoniato dall’amico Kassen, che si è assunto la responsabilità di essere al volante del potente mezzo nautico al momento dello schianto.

Teismann si era rifiutato di sottoporsi al test dell’alcol e non aveva voluto fornire il proprio Dna per la comparazione con le tracce biologiche rinvenute sul motoscafo. I familiari di Umberto hanno chiesto 9 milioni di euro come risarcimento.

Diversa la posizione di Kassen, che, dopo l’arresto (si consegnò al confine con l’Italia, assistito dal proprio avvocato) ammise di essere alla guida del Riva e si sottopose all’etilometro che diede esito positivo.

Si sono costituiti parte civile al processo, invece, i genitori ed i familiari della 25enne Greta, studentessa di Economia e commercio a Brescia.

Il 10 novembre sono attesi in aula i testimoni e anche i periti di parte che hanno ricostruito la dinamica dell’incidente. Da quanto emerso, sembra che Greta si fosse accorta che il motoscafo con a bordo i due tedeschi si stesse avvicinando a grande velocità al gozzo su cui si trovava con Umberto e avesse tentato di segnalare la posizione al Riva, tuffandosi poi in acqua dove è stata travolta all’altezza delle gambe. Ferite che non le hanno dato scampo. Il corpo della giovane venne ritrovato il giorno dopo a quasi 100 metri di profondità. Umberto invece era morto sul colpo.