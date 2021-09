Chiari, “non era in vacanza”: assolta dottoressa del Mellini

(red.) Era stata licenziata, nel 2017, dall’ospedale Mellino Mellini di Chiari (Brescia), dopo un’indagine interna, perché accusata di avere chiesto i benefici legati alla legge 104, che consente di assistere i parenti malati, utilizzando invece quei giorni di permesso, cinque, per recarsi in vacanza tra Ponte di Legno e le Baleari.

La dottoressa, 51enne specialista in Otorinolaringotra, era finita a processo per truffa aggravata ai danni dello Stato. Lunedì mattina, invece, è stata assolta “perché il fatto non sussiste”.

Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Pesce, è riuscito a dimostrare che il medico in quei giorni, era realmente ad assistere la zia malata e non, invece, come le contestavano sia l’azienda ospedaliera sia la Procura di Brescia, in vacanza.

Resta ancora aperto, invece, il contenzioso tra l’Asst Franciacorta e la dottoressa che ha intentato causa per ingiusto licenziamento.