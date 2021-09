Vestone, rapì la fidanzata: alla sbarra 25enne

(red.) Comparirà alla sbarra il prossimo 16 dicembre per rispondere di lesioni, sequestro e violenza privata ai danni dell’ex fidanzata che venne rapita, fatta spogliare e costretta a camminare nuda nel bosco.

A rispondere di queste pesantissime accuse un 25enne (Brescia), J. S., di casa a Pompiano, il quale, lo scorso 25 marzo, dopo la decisione della compagna, di una decina di anni più grande di lui, di lasciarlo, decise di prelevarla a forza e di portarla, sul suo furgone, fino a Vestone, in Valsabbia, dove la costrinse ad umiliarsi facendola vagare per i boschi, confessando un presunto tradimento (che in realtà non era mai avvenuto) e a chiedergli scusa.

A salvare la donna una telefonata della madre della ragazza che, su suggerimento dei carabinieri di Verolanuova, i quali, raccolta la denuncia per una lite avvenuta in strada (i cui protagonisti erano proprio il ragazzo e la ex fidanzata), con uno stratagemma riguardante una multa stradale presa qualche giorno prima dal 25enne, lo convinsero a presentarsi in caserma dove l’uomo poi venne arrestato.

Il 25enne ha sempre respinto questa ricostruzione della vicenda e ha così scelto il dibattimento in aula, per un confronto con la ex compagna.