Brescia, “Ho ucciso io Viktoriia”

(red.) Ha confessato di avere ucciso Viktoriia Vovkotrub, la badante ucraina di 42anni uccisa a Brescia nel novembre del 2020 con 14 coltellate.

Ad ammettere le proprie responsabilità nella morte della donna l’ex fidanzato e unico imputato nel processo, il 60enne Kadrus Berisa, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà , occultamento di cadavere e stalking.

L’uomo aveva fatto ritrovare il cadavere della donna, seppellito nella ex bocciofila abbandonata sotto casa dell’ex compagno in via Divisione Acqui, a Brescia, ma, finora, non aveva confessato il delitto.

Il 60enne venne arrestato nel momento in cui si stava disfacendo proprio del tappeto che stava gettando all’isola ecologica di via Metastasio.