“Apri gli occhi sul diabete”: a Chiari screening gratuiti alla vista

Chiari. La Campagna nazionale di screening sulla retinopatia diabetica “Apri gli occhi sul diabete”, che prevede visite oculistiche gratuite su prenotazione, fa tappa a Chiari, nel bresciano.

Promossa da Fand, Associazione Italiana Diabetici, “Apri gli occhi sul diabete” prevede visite oculistiche gratuite su prenotazione da parte di medici ospedalieri oftalmologi dedicate ai pazienti diabetici che non si siano sottoposti a visite specialistiche oculistiche da tempo o ai pazienti che abbiano già ricevuto una diagnosi di retinopatia diabetica che necessitino di un controllo.

Sabato 11 giugno, in Piazza Martiri della Libertà, il Dottor Daniele Cardillo dell’UO Oculistica dell’ASST Franciacorta, diretta dal Prof. Franco Spedale, sarà a disposizione dei pazienti diabetici che potranno usufruire di una visita di screening gratuita su prenotazione e fino all’esaurimento dei posti disponibili, contattando il numero 345.7686815 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

La Campagna ha lo scopo di aiutare chi soffre di questa patologia ad intraprendere il percorso di cura più adatto e di contribuire a diffondere importanti informazioni su questa patologia che colpisce circa il 30% dei pazienti diabetici ed è la prima causa di cecità negli adulti. E’ una complicazione del diabete che colpisce gli occhi, causata da un danno ai vasi sanguigni della retina che progredisce lentamente ma che, se trascurata, può progressivamente provocare danni irreversibili.

«Condividiamo lo spirito di questa importante campagna nella giusta consapevolezza che il diabete, purtroppo, non è solo quello che siamo abituati a vedere relativamente a glicemia e terapia – dice il Presidente nazionale di Fand Associazione italiana diabetici, Emilio Augusto Benini – le complicanze, e la retinopatia diabetica è una delle più insidiose, fanno parte dell’evoluzione critica della malattia e coinvolgono ancora oggi migliaia di persone affette da diabete sia di tipo 1 che di tipo 2. Proprio per questo la Fand è in prima linea con tutti coloro che agiscono attivamente per contrastare l’evoluzione e si adoperano per far emergere il problema e poterlo curare nel più breve tempo possibile».

«In Italia abbiamo circa 1 milione e mezzo di malati di diabete affetti da retinopatia diabetica, di questi circa 400 mila necessitano di cure invasive per scongiurare la perdita della vista. La prevenzione della retinopatia diabetica – spiega il Dottor Daniele Cardillo, referente ambulatorio 2° livello diagnostica e terapia della Retinopatia Diabetica dell’UO Oculistica dell’ASST Franciacorta- si effettua attraverso visite oculistiche periodiche, mirate all’individuazione precoce delle lesioni retiniche legate al diabete, riscontrate all’esame del fondo oculare. Ciò consente di programmare il corretto percorso diagnostico-terapeutico e riducendo il rischio di ipovisione e di cecità, soprattutto nei pazienti in età lavorativa. Oltre allo screening, risulta fondamentale nella prevenzione, la corretta cura del diabete, mantenendo stabili i valori di glicemia e di emoglobina glicata e controllare che i valori della pressione arteriosa siano adeguati. Inoltre, è consigliato adottare uno stile di vita sano e meno sedentario, astenendosi dal fumo e dall’abuso di alcol e mantenendo bassi i valori di lipidi nel sangue».

Per ulteriori informazioni: www.aprigliocchisuldiabete.it