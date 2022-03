Brescia, la Protezione Civile alle scuole Eseb

(red.) Dopo due anni di formazione a distanza la Protezione Civile, insieme con i volontari dell’Associazione Gruppo Val Carobbio e con il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta, ha incontrato due classi della Scuola Eseb, Ente Sistema Edilizia Brescia, per illustrare il piano di emergenza del Comune e suggerire buone pratiche di autoprotezione.

Dopo una breve lezione in aula i volontari hanno mostrato ai ragazzi, nello spazio esterno, come si monta una tenda pneumatica, come si spegne un incendio e come si opera in uno scenario sismico grazie alla presenza di tre unità cinofile dell’Ordine di Malta.

All’incontro erano presenti l’Assessore alla Protezione Civile Valter Muchetti, la dott.ssa Elsa Boemi, dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Protezione Civile, e la professoressa Alessandra Magri, docente della scuola Eseb.

L’incontro sarà ripetuto il prossimo mese di aprile.