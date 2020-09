Mantrailing, workshop internazionale a Castiglione delle Stiviere

(red.) Il 3 e 4 ottobre 2020, a Castiglione delle Stiviere saranno presenti gli istruttori cinofili – noti a livello internazionale nel panorama del Mantrailing – Ivan Schmidt (Svizzera) e Virginia Ancona (Italia) per presentare il Workshop “Old Cold Trail”.

Troppo spesso, in materia di persone scomparse, disperse, in fuga o rapite passano diverse ore, giorni o addirittura settimane finché intervenga un’unità cinofila da Mantrailing, sia esso per la ricerca effettiva della persona oppure per un’eventuale applicazione forense, come ad esempio un sopralluogo giudiziario. Questo comporta che poche unità cinofile possono realmente e onestamente competere con una formazione solida tale da potersi mettersi in moto o “alla ricerca” dopo un determinato lasso di tempo trascorso dalla scomparsa o sparizione.

Per ovviare a questa ed a altre lacune, come ad esempio la capacità del binomio di lavorare in doppio cieco (nessuno dei presenti conosce la reale traccia e posizione dello scomparso) o la corretta conservazione dei testimoni d’odore (indumenti dello scomparso) o dei reperti biologici forense, gli istruttori internazionali, saranno a Castiglione delle Stiviere per svelare soprattutto alle Unità Cinofile presenti al Workshop, le tecniche di preparazione per poter avviare una ricerca di persona scomparsa o un sopralluogo giudiziario anche dopo svariati giorni se non addirittura alcune settimane. Il Workshop è tutto esaurito e si svolgerà nel rispetto delle disposizioni sanitarie Covid-19.

Ivan Schmidt (Svizzera) – Esperto Internazionale, già in prima linea in alcuni dei più importanti casi di persone scomparse in Italia e all’estero, (Yara Gambirasio, gemelline Shepp Svizzera per citarne alcuni), all’attivo oltre 50 interventi in qualità di consulente tecnico, ausiliario di polizia giudiziaria e membro di unità cinofile, sia nazionali che internazionali, Esperto di Cinofilia biologica Forense, ha presentato queste competenze sia in Università Italiane (Udine) sia durante docenze all’esterno (Madrid, Ibiza, Svizzera, Francia).