Politiche 2022, Letta capolista Pd in Lombardia e Veneto

Lombardia. Il segretario del Partito democratico Enrico Letta sarà capolista alla Camera in Lombardia e Veneto alle prossime elezioni politiche in programma il 25 settembre. E’ quanto è emerso durante la direzione nazionale del Pd.

Carlo Cottarelli sarà invece candidato capolista per il Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà capolista in Europa. Ci sono poi quattro giovani under 35 capolista: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.

«Potevo imporre persone “mie’ ma non l’ho fatto perché il Partito è comunità». È un passaggio dell’intervento del segretario del Pd, Enrico Letta parlando delle scelte fatte con le liste elettorali, durante la Direzione del partito.

«Avrei voluto ricandidare tutti i parlamentari uscenti- ha spiegato Letta-. Ma è impossibile per la riforma del taglio dei parlamentari ma anche per esigenza di rinnovamento». È un passaggio – secondo quanto si apprende da fonti Dem – dell’intervento del segretario del Pd, Enrico Letta aprendo la Direzione nazionale del partito sulle candidature per le prossime elezioni.