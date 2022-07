Carretta (Azione) dà il benvenuto a Mariastella Gelmini

Milano. Il segretario regionale Niccolò Carretta (Azione) dà il benvenuto al ministro Mariastella Gelmini. “Una donna con esperienza di governo, fortemente europeista e dai saldi valori legati alla libertà e alla democrazia ha scelto di fare un passo coraggioso verso il nostro partito, che chiede alla politica serietà pragmatismo e competenza combattendo, dunque, sovranisti e populisti”.

“In Lombardia, in questi due anni”, prosegue Carretta, “abbiamo fatto un grande lavoro per cui ringrazio tutti i militanti e tutti gli organi regionali e sono davvero felice che gli obiettivi che ci poniamo e i valori che ci contraddistinguono siano i motivi per cui tantissime personalità ed elettori stanno abbandonando Forza Italia, un partito ormai illiberale e appiattito sulla Lega salviniana e sulla Meloni, per approdare in una nuova casa chiamata Azione”.