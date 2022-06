Lombardia, Dario Violi nuovo coordinatore regionale M5S

Milano. Dario Violi è il nuovo coordinatore regionale del M5S per la Lombardia: «Ringrazio e mi metto al servizio del Movimento, per rilanciare la nostra visione a partire dai territori»

Violi: «Ringrazio il Presidente Conte per la fiducia, spero di saper essere all’altezza di un ruolo che oggi come non mai richiede impegno e dedizione, per rilanciare il nostro Movimento partendo dagli attivisti e dai territori che sono il fulcro e il cuore pulsante della nostra forza politica. Si tratta di un riconoscimento importante nei confronti del lavoro di tutto il gruppo regionale, anche in vista delle elezioni in programma la prossima primavera in Lombardia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, cercando di dare il mio contributo nella convinzione che i nostri valori e i nostri programmi abbiano ancora un’importanza cruciale all’interno della visione di Paese che vogliamo costruire» così il Consigliere regionale Dario Violi, dopo la nomina a coordinatore regionale del Movimento Cinque Stelle per la Lombardia.