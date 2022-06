Referendum, Di Marco (M5S): «La colpa non è dello strumento, ma di chi lo ha utilizzato»

Milano. Nicola Di Marco (M5S): «Il dato sulla mancata affluenza al Referendum voluto da Lega e Radicali, non è indice della fallibilità dello strumento referendario. Quanto piuttosto la conferma che quando la politica utilizza in maniera strumentale le istituzioni democratiche, per autopromuovere i propri interessi di bottega, finisce inevitabilmente per allontanare sempre più i cittadini. Ora che quegli stessi politici, ansiosi di pubblicare il selfie al banchetto di raccolta firme, non provino a scaricare la colpa sui cittadini o sullo strumento referendario. Siamo certi che se gli italiani fossero stati chiamati ad esprimersi ad esempio su eutanasia e legalizzazione cannabis, la partecipazione sarebbe stata ben diversa». Così il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Lombardia, in merito all’esito del referendum sulla giustizia, che ha fatto registrare il peggior dato di sempre sulla partecipazione.