Ragazze molestate sul treno; “Vergognoso paragone con Alpini”

Brescia. «Abbiamo letto con preoccupazione lo sgangherato intervento di una esponente politica della maggioranza in Loggia, Donatella Albini, che cerca un parallelismo tra l’aggressione delle giovani ragazze sul treno di ritorno da Peschiera e quanto avvenuto al raduno nazionale degli Alpini. È davvero questo il pensiero della sinistra bresciana? Paragonare il corpo degli Alpini a sbandati e delinquenti?» è l’affondo di Simona Bordonali, Michela Fantoni e Melania Gastaldi, esponenti della Lega Nord a Brescia.

«Crediamo ci sia qualche problema oggettivo di valutazione oltre a una visione ideologica patologica dalla quale Brescia, città che ha consegnato il grosso d’oro agli alpini, deve prendere le distanze. O questo è il parere condiviso da Del Bono, Manzoni, Mucchetti e Castelletti?» continuano le esponenti del Carroccio.

«Qualche dubbio viene, visto che nessuno della giunta ha sentito la necessità di intervenire in queste settimana a difesa del corpo degli Alpini tanto meno coinvolgendo il consiglio comunale come hanno fatto diversi comuni e la Provincia di Brescia. Un silenzio assordante che fa da coreografia alle offensive tesi della delegata del sindaco alla sanità, che come minimo andrebbe rimossa dall’incarico» concludono Bordonali, Fantoni e Gastaldi.