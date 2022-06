Lancini (Lega): “Ue troppo distante dai cittadini e dai valori europei”

Bruxelles. “Un desolante filo rosso unisce i provvedimenti al vaglio questa settimana della plenaria di Strasburgo, dal ‘pacchetto clima’ al voto odierno sul tema dell’aborto”, si legge in una nota diffusa dall’europarlamentare del Carroccio Danilo Oscar Lancini: “La sempre più manifesta incapacità delle istituzioni europee di rispondere ai veri bisogni dei propri cittadini, accecate come sono da un’ideologismo militante totalmente slegato dalla realtà. Sul Fit for 55 infatti l’Eu prosegue un’agenda politica che in nome di un falso ambientalismo continua a penalizzare imprese e famiglie mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro”.

“D’altro canto, il voto di condanna dell’attuale situazione negli Usa di ripensamento delle sentenze sull’aborto”, prosegue Lancini, “è sbagliato nel metodo e nel merito: si tratta infatti di un’ingerenza inaccettabile nel dibattito democratico in atto in un altro Stato, senza contare che l’Ue non ha competenze dirette su questo tema”.

“Insomma”, è la conclusione di Lancini, “questa settimana è emersa in tutta la sua preoccupante virulenza l’incapacità dell’Ue di affrancarsi da un agire ideologico e verticistico che penalizza cittadini ed imprese europee”.