Fontana (FI): “Perchè votare Sì ai referendum sulla giustizia”

Brescia. Il coordinatore cittadino di Forza Italia, Paolo Fontana, ha voluto commentare i referendum sulla giustizia in programma Domenica 12 Giugno. “Gli italiani saranno chiamati a votare sulla riforma del Csm, l’equa valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere dei magistrati, i limiti alla custodia cautelare e l’abolizione della legge Severino. Importante recarsi alle urne e votare Sì ai 5 quesiti referendari che riguardano i rapporti fra Stato e cittadino.

La giustizia italiana, secondo Fontana, “ha bisogno di essere più efficiente nei vari gradi giudizio e con il Sì il legislatore è obbligato a rivedere le norme che oggi generano incongruenze tra magistratura giudicante e quella inquirente, coinvolgendo anche la difesa ad opera degli avvocati nei processi di valutazione dei magistrati stessi. Il Voto SI contribuisce a fare dell’Italia un Paese più garantista” e di conseguenza “più libero” dicendo basta all’uso politico della Giustizia evitando che innocenti possano essere incarcerati.

E’ innegabile che in Italia negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento sproporzionato dei provvedimenti di custodia cautelare quando questa dovrebbe invece essere una eccezione. Agli occhi di molti cittadini italiani sottoposti a processo sapere che il proprio giudice ha svolto per diversi anni il ruolo di pubblico ministero non è una garanzia d’imparzialità. Serve inoltre dire basta alle correnti in Magistratura”.