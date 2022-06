Ai seggi senza mascherina, Cecchetti (Lega): “Vittoria del buon senso”

Milano. “Domenica si potrà votare ai seggi per le Amministrative e per il Referendum sulla Giustizia senza mascherina: un risultato di buon senso ottenuto grazie alla Lega e alla pressione politica di Matteo Salvini. Chiaro che qualcuno avrebbe preferito mantenere l’obbligo di mascherina ai seggi, pur senza alcuna esigenza sanitaria, proprio per scoraggiare l’affluenza e portare meno gente possibile a votare, ma ricordiamo che le elezioni sono alla base della nostra democrazia. Questa è una vittoria del buon senso e una vittoria politica della Lega: ora tutti a votare, con o senza mascherina!” Lo dichiara l’on. Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.