Stefano Terzi a Rivoltella: “Ripensare i servizi pre e post-scolastici”

Desenzano del Garda. Lo scorso lunedì 6 giugno, presso il bar Time Out di Piazza Francoli a Rivoltella del Garda, si è svolto l’incontro tematico organizzato dal Partito Socialista Italiano dal titolo “Le difficoltà delle donne tra famiglia e lavoro. Quale ruolo per l’ente locale?”. Hanno collaborato all’organizzazione dell’incontro il Partito Democratico di Desenzano e il Comitato elettorale del candidato sindaco Stefano Terzi. Nell’ordine, sono intervenuti Giuseppe Taetti, Vicesegretario Provinciale vicario PSI, Lorenzo Cinquepalmi, Segretario Regionale PSI, Roberta Morelli, Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Brescia, Paola Migliorino, Candidata socialista alla carica di Consigliere Comunale lista PD, e Pia Locatelli, Vicepresidente dell’Internazionale Socialista.

Nell’introdurre l’incontro, Giuseppe Taetti ha sottolineato la bellezza della campagna elettorale intrapresa in queste settimane da Terzi e dai suoi sostenitori; “una campagna ricca di incontri tematici in cui abbiamo dato risposte, idee e contributi determinanti per ripristinare la politica come noi la intendiamo”. Ha rinforzato il concetto Lorenzo Cinquepalmi, secondo il quale la candidatura di un giovane, sostenuto da una lista di giovani, ha permesso di realizzare “una campagna elettorale attraente e convincente, un’esperienza che ha determinato una svolta per il centro sinistra desenzanese che, comunque vadano le elezioni, riparte oggi diverso ed emancipato rispetto a quello di un anno fa”.

L’Assessora Roberta Morelli si è espressa su temi concreti a livello locale, in relazione alle diverse difficoltà che le donne incontrano nell’affrontare quotidianamente un carico di responsabilità enorme che, sempre di più e anche a causa della pandemia, le costringe a rinunciare al lavoro o alla partecipazione pubblica. Ha dunque specificato il suo impegno presso il Comune di Brescia nel promuovere progetti per la conciliazione dei tempi: voucher per famiglie per collocare i bambini in strutture extra-scolastiche, il “maggiordomo di servizio”, una figura che si occupa di sbrigare pratiche e commissioni per le donne che lavorano, la dilatazione degli orari delle scuole e degli asili, che devono rimanere aperte anche nelle fasce di tempo in cui i genitori lavorano a cominciare dalle vacanze estive e natalizie. Tutte strategie necessarie a far diventare realtà il tanto celebrato empowerment femminile, che altrimenti rischia di rimanere un tema astratto.

Continuando la disamina delle tematiche locali, la Candidata a Desenzano Paola Migliorino ha voluto ricordare tutte le lacune che Desenzano presenta sul fronte del sostegno alle famiglie e ai genitori che lavorano, a cominciare dai prezzi proibitivi degli immobili, che costringono le famiglie a spostarsi nei paesi limitrofi pur avendo necessità di appoggiarsi alle strutture scolastiche ed extra-scolastiche desenzanesi. Inoltre, “è necessario prestare un occhio di riguardo alle lavoratrici autonome che non hanno diritto alla maternità e almeno per i primi mesi dopo il parto, quando la presenza della mamma per il neonato è fondamentale e continuativa, sono costrette a rinunciare a uno stipendio o buona parte di esso. E poi ci sono tutte le carenze che riguardano l’offerta extra-scolastica anche estiva: in questo frangente il comune può, ove possibile, rinfoltire l’offerta comunale, oppure sostenere l’iniziativa privata già esistente con supporti organizzativi e infrastrutturali e affinché sia proposta a prezzi accessibili a tutti. Inoltre, bisogna lavorare sulle occasioni di aggregazione, dal ripristino delle attività in Piazza all’offerta sportiva… a questo proposito è indispensabile intervenire quanto prima al recupero e valorizzazione delle piscine comunali, un centro di vita cruciale per bambini, adolescenti e adulti. Infine, colgo l’occasione per puntualizzare che l’amministrazione che Stefano Terzi intende avviare sarà improntata sulla comunicazione e sul riavvicinamento ai cittadini con l’apertura di appositi sportelli che permettano alle fasce di popolazione, che si sono sentite ignorate in questi ultimi cinque anni, di manifestare le loro esigenze e problematiche quotidiane”.

Ed è proprio il candidato sindaco Stefano Terzi a proseguire e approfondire il tema dell’offerta extra-scolastica desenzanese: “ Bisogna ripensare e ripotenziare le attività pre e post-scolastiche e CAG evitando che diventino ghetti per bambini disagiati o dei parcheggi privi di spirito formativo. Il comune deve lavorare per fornire servizi di qualità a prezzi abbordabili, che siano migliori e attraenti di quelli privati e fungano da esempio e modello per questi ultimi. Inoltre è opportuno insistere sugli orari extra-scolastici, ovviamente molto richiesti in una città improntata sul lavoro nel settore turistico come è Desenzano. Infine, mi ricollego alla figura del “maggiordomo di servizio” citato dall’Assessora Morelli per sottolineare come la digitalizzazione dei servizi è un passaggio fondamentale che intendiamo adottare per snellire il carico di lavoro e di commissioni delle mamme”.

In conclusione, l’Onorevole Pia Locatelli ha parlato del tema del lavoro in Italia e in Europa: “Come espresso nell’Art.1 della nostra costituzione, l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, e la nostra è l’unica costituzione europea che pone a fondamento questo tema. Questo ci fa capire il valore del lavoro nel nostro paese e come esso sia ritenuto un modo per diventare cittadini a pieno titolo. Ma quando vediamo i dati sull’occupazione femminile, che ha raggiunto il suo picco nel 2019 con un tasso di occupazione del 50%, che valore deve pensare di avere quel restante 50% di donne che non lavorano? Il tema del lavoro e delle donne in Italia e caratterizzato da un rapporto di azione e reazione con le direttive europee. Anche se le Madri d’Europa e tutte le donne italiane e straniere che si sono occupate di promuovere le istituzioni europee sono praticamente dimenticate, ogni passo in avanti fatto in Italia sul piano del lavoro lo dobbiamo all’impulso offerto dai provvedimenti europei e prontamente copiati dall’Italia. In particolare, l’Europa si è focalizzata sulla conciliazione e condivisione dei tempi di vita e lavoro per donna e uomo. Perché abbiamo capito che diventare genitori non è un esperienza che riguarda solo le madri ma in tutti questi anni i padri sono stati privati di spazio e costretti in una genitorialità compressa. Perciò, quello che sta facendo l’Europa, prontamente seguita dall’Italia, è garantire degli adeguati congedi di paternità che permettano ai padri di riprendersi i loro spazi nel rapporto con i figli e alle donne di ritrovare un equilibrio con il lavoro senza dover rinunciare alle opportunità di carriera a causa di una maternità troppo lunga”.