Referendum giustizia, giovedì incontro pubblico in città

Brescia. In vista dei cinque referendum sulla giustizia di domenica, il comitato promotore del SI’ organizza, in collaborazione con l’Associazione italiana giovani avvocati, un incontro pubblico dedicato ai temi dei quesiti. L’iniziativa si svolgerà domani, giovedì 9 giugno, alle ore 18.30 all’hotel Ambasciatori di via Crocifissa di Rosa 92 in città.

Interverranno gli avvocati Alessandro Bernasconi, Mariachiara Fornasari e Paolo Botticini. Il confronto sarà moderato da Carlo Muzzi, giornalista del Giornale di Brescia. Sarà contestualmente presentato dall’autore Alessandro Bernasconi, professore ordinario di Diritto processuale, il libro “Mani pulite. Governo dei giudici, “pensiero unico” – 1992-2022”. L’accesso è libero e gratuito. Pubblico e stampa sono invitati a partecipare.