Referendum, i parlamentari della Lega: “Assordante silenzio danneggia cittadini”

Roma. “Il silenzio assordante calato sui referendum giustizia del 12 giugno non è solo scorretto e inaccettabile ma è soprattutto un danno per i cittadini italiani, che non vengono adeguatamente informati su questa opportunità a pochi giorni dal voto. Le consultazioni sui cinque quesiti sono un’occasione per dare un segnale chiaro e far sentire la propria voce sulla volontà di cambiare la giustizia. L’importanza del tema è tale che non si può sminuire con l’idea di una bandierina di questo o quel partito, perché la giustizia riguarda tutti ed è doveroso che i cittadini siano adeguatamente informati. Chiediamo al Presidente Draghi di esprimersi sui referendum e porre così fine alla censura mediatica a cui sono sottoposti, perché quando i cittadini votano è sempre un segnale importante per la democrazia”.

Così in una nota i parlamentari bresciani della Lega.