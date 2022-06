Desenzano, baby gang: Salvini: “Reintrodurre la leva”

Desenzano del Garda. «Il Garda non può finire sulle pagine dei giornali per i fatti degli scorsi giorni, per le baby gang di nord africani e la Polizia in assetto antisommossa». Ha esordito così Matteo Salvini, ospite al gazebo elettorale della Lega a Desenzano del Garda, nel bresciano, a sostegno della rielezione dell’attuale sindaco Malinverno.

«Mi spiegavano che è usanza di questi ragazzini: scippi, bevi, ti fai tre canne, metti le mani dove non devi. A questi ragazzi – ha aggiunto il segretario della Lega – qualcuno l’educazione gliela deve insegnare, e se non sono mamma e papà, lo farà qualcun altro. Non mi interessa prima o seconda generazione. Questo insegna, e io l’ho fatto nel ’95, che bisognerebbe reintrodurre la leva».