Elezioni, Maggi (Lega) contro Del Bono: “Noi siamo la vera innovazione per Brescia”

Brescia. Rispondendo alle affermazioni sul prossimo confronto elettorale in città (nel 2023) fatte dal sindaco uscente di Brescia Emilio Del Bono durante un incontro con alcuni giornalisti della carta stampata, il nuovo segretario cittadino della Lega, Michele Maggi, interviene duro: “Emilio stai sereno”, dice Maggi. “La Lega di Brescia, insieme agli alleati, ha già iniziato mesi fa ad aggregare associazioni, professionisti e cittadini che si riconoscono in un modello di città alternativo a quello rappresentato dal Pd in questi dieci anni. Proporremo un programma fortemente innovativo e una squadra di alto livello, allargata e formata da tante persone alla prima esperienza e altre di comprovata competenza e serietà. Stiamo ascoltando la città e i quartieri, lavoriamo sui contenuti. Lasciamo al Pd litigi, beghe e lotte tra correnti e fazioni”.

“Gli attacchi politici che muove il sindaco sono surreali”, prosegue Maggi. “Ha paura che torni il centrodestra del 2008 e poi lancia la candidatura di persone che siedono in consiglio comunale dal 1991. Per non parlare di chi ha gestito in maniera fallimentare la vicenda dei bambini mai nati ed è già stato definito “inadeguato” dai propri compagni di partito o di chi sta provando a imporre la riqualificazione forzata di via Veneto, contro la quale si è rivoltato un quartiere”.

“Mentre il sindaco parla di sondaggi, di primarie e del proprio futuro in Regione, indicando con fare da monarca i propri delfini”, conclude Maggi, “c’è una città che ha perso il 34% dei negozi in dieci anni, guadagnandosi la maglia nera a livello regionale, con un centro storico in preda alle baby gang e una qualità dell’aria che continua a essere tra le peggiori d’Europa nonostante le promesse di questi anni. Si occupi di questi problemi, non di ciò che farà il centrodestra nel 2023”.