Desenzano del Garda, Matteo Salvini al gazebo della Lega

Desenzano del Garda. Questa domenica, 5 giugno, dalle 18, ai gazebo della Lega di Desenzano arriva Matteo Salvini, senatore e segretario federale del Carroccio. Un appuntamento nel Bresciano in vista del voto del 12 giugno e rivolto sia alla campagna elettorale delle prossime amministrative, dove la Lega sostiene il bis di Guido Malinverno Sindaco, sia per rilanciare il sostegno ai 5 referendum sul tema giustizia, che si voteranno nella medesima giornata. A fianco di Salvini, oltre ai candidati in Consiglio Comunale della Lega tra i quali spicca il nome del deputato Paolo Formentini, anche il segretario provinciale Alberto Bertagna che commenta così questo passaggio: “Matteo Salvini lo conosciamo tutti, in campagna elettorale non si è mai risparmiato, e siamo felici di questo ennesimo passaggio nel Bresciano per sostenere non solo la lista della Lega, ma un candidato del centrodestra. L’attenzione e l’ascolto del territorio è una qualità unanimemente riconosciuta al nostro segretario e di cui anche questa tappa è autentica testimonianza”. Il gazebo della Lega si terrà in Piazza Malvezzi.