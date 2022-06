Centrosinistra, Del Bono traghetta la coalizione verso il 2023

Brescia. Il prossimo candidato sindaco del centrosinistra per Brescia? Per l’attuale primo cittadino, Emilio Del Bono, dovrà essere in continuità con al Giunta attuale.

I giochi sono aperti, le carte, però, ancora coperte e nemmeno Del Bono si scopre più di tanto quando, come viene riportato dalla stampa, viene interrogato su un possibile tavolo cittadino di confronto. Ma non solo: a dialogare saranno sia le realtà politiche cittadine, sia la coalizione di centrosinistra guidata in Loggia dal primo cittadino che si “propone” quindi come guida verso l’approdo a un nome condiviso. Che potrebbe essere quello di Laura Castelletti, attuale vice sindaco, forte di una lunga esperienza amministrativa, ma, come lei altri sono i papabili, come quello degli assessori Federico Manzoni o Valter Muchetti, sempre nella attuale Giunta in Loggia. Per Del Bono comunque, c’è ancora tempo: le elezioni saranno a giugno prossimo, in autunno il candidato/a potrebbe essere presentato, così da avere ancora alcuni mesi per la campagna elettorale.

E sui possibili nomi del centrodestra (come quello dell’attuale assessore regionale Fabio Rolfi, in quota Lega Nord), per il sindaco si tratterebbe di “un ritorno al passato”, che non farebbe bene alla città.

Del Bono candidato in Regione? Il primo cittadino non si sbottona, affermando di essere soddisfatto del lavoro compiuto fino ad ora come amministratore locale.