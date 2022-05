Cecchetti (Lega) su autonomia: “Condivido le parole del presidente di Assolombarda”

Milano. “Non posso che apprezzare e condividere le parole del presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, che ha ribadito che l’autonomia regionale differenziata può far compiere il salto di qualità alle Regioni e contribuire alla crescita del Paese. Condivido il suo auspicio che la riforma concordata nell’intesa con le Regioni giunga al più presto in Parlamento per l’approvazione definitiva e senza ‘spinte al ribasso’. La Lombardia è pronta per avere e gestire una maggiore autonomia e non vede l’ora di partire: chiudiamo questa riforma entro la legislatura come ci chiede anche il mondo produttivo, da cui ci arriva uno sprone a fare presto. La Lega, che da sempre lavora nella direzione di una maggiore autonomia regionale, accoglie questo invito del presidente di Assolombarda, ora speriamo che le altre forze politiche presenti in Parlamento responsabilmente facciano altrettanto.” Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati e coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier.