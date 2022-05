Lega di Desenzano a sostegno di Guido Malinverno, gazebo in piazza Matteotti

Desenzano del Garda. “Questo sabato 21 maggio dalle ore 11 presso il gazebo di Piazza Matteotti a Desenzano ci sarà la presentazione della lista della Lega a sostegno di Guido Malinverno, candidato Sindaco del centrodestra unito in corsa per la conferma. Un’occasione per conoscere i candidati leghisti che si mettono in gioco con impegno, determinazione e tanta voglia di fare politica nell’interesse dei cittadini di Desenzano. Il gazebo di ascolto e confronto con i cittadini sarà presente in piazza dalle ore 9 del mattino fino alle ore 13″.

Lo comunicano i referenti della Lega di Desenzano.