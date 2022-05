Crisi in Forza Italia, scricchiolano le poltrone bresciane in Regione

Brescia. Scricchiola l’equilibrio interno di Forza Italia, dopo la rimozione, disposta da Silvio Berlusconi, sabato scorso, di Massimiliano Salini a coordinatore regione del partito, sostituito dalla “fedelissima” del Cavaliere, Lucia Ronzulli.

Una decisione che non è stata digerita dalla senatrice bresciana Mariastella Gelmini, che ha definito l’avvicendamento “surreale”, poichè avvenuto in piena campagna elettorale.

E che qualche altra poltrona, questa volta bresciana, sia a rischio, in Regione, è un dato di fatto. Intanto la neo coordinatrice Ronzulli ha avviato un confronto con consiglieri e assessori regionali al Pirellone, in un dibattito in cui si sarebbero accesi toni molti duri, in particolare da parte dell’assessore bresciano Alessandro Mattinzoli, molto vicino al ministro Gelmini.

Qual è il timore dei forzisti di fronte alla scelta di Ronzulli? Che il partito viri inevitabilmente verso la Lega Nord, costituendo un nuovo progetto politico che abbia al vertice Matteo Salvini, il quale patisce una fuga di preferenze a favore di Fratelli d’Italia.

Lo zoccolo duro dei forzisti “puri”, Gelmini in testa, si oppone a questa deriva sovranista del partito, ma, se lo scontro non dovesse ricomporsi, le prime poltrone a saltare sarebbero, in Regione, quella di Mattinzoli e, pure, quella di Gabriele Barucco, da sempre molto vicino a Salini.