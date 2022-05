Lega di Brescia, dopo Rinaldi il segretario è Michele Maggi

Brescia. Senza sorprese l’affollato congresso cittadino della Lega svoltosi sabato a Sant’Eufemia ha decretato il passaggio delle consegne tra lo storico segretario uscente Matteo Rinaldi e il nuovo Michele Maggi, consigliere comunale a Palazzo Loggia. A fianco del neo segretario i dieci membri del direttivo: Laura Baronio, Flavio Bentivegna, Giuseppe Bracchi, Elena Maria Elide Frascio, Matteo Lazzaro, Alberto Maculotti, Michela Menghini, Matteo Rinaldi, Paolo Sabbadini e Andrea Tacconi.

“Sono molto soddisfatto per la convergenza unitaria e unanime sul mio nome“, ha commentato il nuovo eletto, “adesso bisognerà lavorare per compattare il centrodestra nella sfida amministrativa del 2023”. E infatti i pensieri e i discorsi di tutti erano rivolti alla prossima scadenza elettorale del comune di Brescia, che nello schieramento opposto – stante il doppio mandato già effettuato dal sindaco Emilio Del Bono – non ha ancora individuato un candidato unitario, mentre nel centrodestra – è l’auspicio della Lega – si potrebbe trovare la convergenza di tutta la coalizione sul nome dell’assessore regionale Fabio Rolfi, già vicesindaco e uomo forte del Carroccio in città, impegnato da tempo nella tessitura di alleanze e incontri in vista del prossimo impegno elettorale per la conquista di Palazzo Loggia.