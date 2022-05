Adriano Rinaldi confermato segretario della Lega a Lumezzane

Lumezzane. Questo sabato mattina si è tenuto il congresso di sezione della Lega di Lumezzane per il rinnovo del segretario e l’elezione del consiglio direttivo. Un appuntamento che ha visto la conferma a larghissima maggioranza di Adriano Rinaldi come segretario di sezione della Lega sfiorando l’80% delle preferenze (15/19 disponibili) mentre l’altro candidato, Ermanno Polotti, non ha ottenuto neanche una preferenza. A presiedere il congresso il deputato Matteo Micheli, 6 i membri eletti nel direttivo di sezione che affiancheranno Rinaldi nel suo lavoro per i prossimi tre anni.

“Sono molto contento di questa conferma, segno che l’operato svolto in questi ultimi anni è stato apprezzato dai leghisti”, ha detto Rinaldi. “Non abbiamo mai smesso di stare tra la nostra gente e ascoltare i lumezzanesi attraverso i nostri gazebo, adesso continueremo a farlo con ancor più slancio ed il massimo impegno. L’obiettivo è confermare il buon lavoro di questi ultimi anni e continuare sulla strada intrapresa con il nostro sindaco, con uno sguardo ovviamente rivolto al futuro e alle prossime sfide che ci vedranno protagonisti”.

A commentare l’elezione del segretario e del direttivo anche il sindaco di Lumezzane Josehf Facchini, militante leghista di lunga data: “Buon lavoro al segretario riconfermato e al direttivo neo-eletto, ora si ricomincia a lavorare con la stessa determinazione e con un impegno che non è mai mancato”.