Lega sull’adunata degli alpini: “Ferma condanna molestie ma no a strumentalizzazioni”

Roma. “La condanna di episodi di molestie o maleducazione durante l’adunata degli Alpini a Rimini è giusta e doverosa, se tali accadimenti fossero confermati sarebbe sicuramente molto grave. Ciononostante all’ANA non risulta depositata alcuna denuncia ed è necessario ricordare, soprattutto a chi strumentalizza questa notizia, che il glorioso corpo degli Alpini è da sempre esempio di generosità, sacrificio e rispetto. No alla polemica fine a sé stessa senza conferme e soprattutto no alla vile mistificazione, da parte di Boldrini e certa sinistra, delle dichiarazioni di Matteo Salvini, evidentemente precedenti (lo dimostra la data) all’adunata. Parole di odio per gli alpini e per gli avversari politici: ecco la sinistra radical chic che si sveglia dal torpore per attaccare ad orologeria. Da certa politica non accettiamo lezioni”.

Così in una nota i parlamentari bresciani della Lega: il senatore Stefano Borghesi ed i deputati Simona Bordonali, Giuseppe Donina, Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteo Micheli, Raffaele Volpi.