Borghesi (Lega): “Difesa esportazioni dei rottami, emendamento approvato”

Roma. “Bene l’approvazione in commissione dell’emendamento Lega in difesa delle nostre aziende per quanto riguarda le esportazioni dei rottami. In questo modo viene ampliato il numero dei soggetti obbligati a trasmettere l’informativa di esportazione al MISE e potrà effettuare un monitoraggio chiaro per tutte le imprese che vogliono esportare, incluse quelle estere. Un’iniziativa per tutelare le nostre realtà produttive da pratiche di mercato scorrette che metterebbero in seria difficoltà interi settori, dall’automotive all’edilizia alle acciaierie, con conseguenze pesanti per le nostre imprese ed ovvie ricadute sociali ed occupazionali. C’è inoltre l’impegno del governo a valutare la proroga di questa disposizione eccezionale anche oltre il 30 giugno, in base all’evoluzione del contesto internazionale. Siamo orgogliosi di questo risultato, frutto di trattative con la maggioranza di governo sulla quale di certo non avremmo potuto incidere restando all’opposizione. Ora attendiamo fiduciosi l’approvazione definitiva del provvedimento”. Così in una nota Stefano Borghesi, senatore della Lega e primo firmatario dell’emendamento 30.2.