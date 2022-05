Evi (Europa Verde): “Draghi parla a Bruxelles davanti a un parlamento vuoto”

Bruxelles. “L’aula di Strasburgo vuota mentre parla Draghi è emblematica della sempre maggiore irrilevanza ed evanescenza del nostro Paese, soprattutto in questo momento storico così complesso” – dichiara l’eurodeputata Eleonora Evi, co-portavoce nazionale di Europa Verde, che aggiunge:

“Con una terribile guerra in corso, che sta causando morte, speculazione e un esponenziale aumento dei prezzi, l’Italia, a dispetto della posizione di prima linea rivendicata da Draghi nelle trattative diplomatiche, si è finora autocondannata all’invisibilità e irrilevanza a livello internazionale. In che modo l’Italia sta favorendo il dialogo e la pace in questo momento? Mettendo il segreto di stato alle armi inviate in Ucraina? Draghi chiede un ruolo forte dell’Europa, chiede di essere “celeri” di “prendere decisioni forti e immediate” ma purtroppo la realtà è ben diversa. La lentezza delle decisioni, come quella sull’embargo di combustibili fossili russi, gas incluso, come invece richiesto dalla maggioranza del Parlamento europeo, è indicativa di un’Italia al palo e un’Europa assente.”

“La stessa mancanza di coraggio – prosegue Evi – che l’Italia dimostra sulla questione degli extra-profitti miliardari delle società energetiche. È sconcertante che il Governo, con il decreto energia, non abbia deciso di restituire al 100% questi soldi alle famiglie e alle imprese, limitandosi ad un irrisorio 25%. Gli extraprofitti vanno restituiti tutti, perché sono un furto ai danni delle cittadine e dei cittadini. E ancora, è inammissibile un ritorno del carbone e dei rigassificatori, i cui tempi di realizzazione, tra l’altro, non ne giustificano la scelta rispetto ad un serio investimento nelle rinnovabili, senza dimenticare che il loro utilizzo ci legherà a filo doppio ad altri paesi, con buona pace della proclamata indipendenza energetica e del pericolo geopolitico che, come ha rilevato oggi lo stesso Draghi, la dipendenza energetica dell’Italia comporta. È evidente che le soluzioni strutturali da lui citate non possono essere quelle di un ritorno al passato. E nel suo discorso Draghi non ha pronunciato nemmeno una volta le parole efficienza energetica e riduzione degli sprechi energetici, primo vero pilastro da cui partire per liberarci dalle fossili.

“Peccato, inoltre, che il Presidente Draghi, rivendicando una giusta razionalizzazione delle spese militari, abbia dimenticato di spiegare oggi in aula come mai l’Italia abbia deciso di affrontare la questione della guerra in Ucraina imboccando la falsa scorciatoia di un inquietante riarmo, sottraendo risorse a scuola e sanità”.

“Riconosco al presidente Draghi – puntualizza l’eurodeputata – la netta posizione presa sul percorso di integrazione europea e le dichiarazioni importanti sul coraggio e la fiducia nel procedere anche alla revisione dei trattati fondativi della UE per spingere quelle riforme necessarie, come il superamento del diritto di veto in Consiglio UE, oggi non più rimandabili se vogliamo costruire un’Europa che sappia davvero costruire pace e ottenere giustizia ambientale e sociale. Perché non è con le armi, con la distruzione degli ecosistemi e con l’iniquità che si restituiscono speranza e orizzonte al nostro futuro” – conclude Evi.